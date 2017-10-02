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Правительство РФ отказало Россельхозбанку в финансировании на 2018 год
2 октябрь 2017 (12:38)
УрБК, Москва, 02.10.2017. Россельхозбанку (РСХБ) отказано в финансировании от государства в следующем году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Проект бюджета на 2018-2020 годы, в пятницу внесенный в Госдуму, вопреки ожиданиям РСХБ, который на 100% принадлежит государству, не предусматривает докапитализации банка из средств госпрограммы развития сельского хозяйства.
«Ко второму чтению бюджета будут вноситься правки, но в рамках данного закона получить дополнительные средства из бюджета РСХБ в ближайший год будет затруднительно», — сказал источник портала в финансово-экономическом блоке правительства.
Отмечается, что 20 млрд руб. «в целях сохранения темпов роста аграрного производства» РСХБ, скорее всего, получит из дополнительных расходов бюджета на 2017 год, как следует из поправок к нему, предложенных Минфином.
В 2017 году в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства РСХБ получил в капитал 5 млрд руб., летними поправками в бюджет банку было выделено еще 25 млрд руб. РСХБ получает вливания от государства регулярно. Так, в 2016 году — на 8 млрд руб., в 2015 году — на 10 млрд руб., еще 68,8 млрд руб. он получил в капитал в виде ОФЗ.
По мнению экспертов, без финансовой поддержки государства РСХБ будет непросто. В 2018 году банку потребуется минимум 30 млрд руб. из бюджета для увеличения капитала. Как указывал зампред правления РСХБ Кирилл Левин, это нужно для выполнения базельских надбавок по капиталу в 2018 году.
«Выделение 20 млрд руб. из дополнительных расходов бюджета на 2017 год не покроет потребности РСХБ в капитале. Согласно отчетности банка по МСФО, на конец 2016 года незарезервированные проблемные кредиты, просроченные более чем на 90 дней (NPL), а также кредиты под наблюдением в сумме составляли 160 млрд руб. Часть ссуд обеспечена залогами, поэтому потери по ним, конечно, будут меньше», — отмечает аналитик Fitch Сергей Попов.
Проект бюджета на 2018-2020 годы, в пятницу внесенный в Госдуму, вопреки ожиданиям РСХБ, который на 100% принадлежит государству, не предусматривает докапитализации банка из средств госпрограммы развития сельского хозяйства.
«Ко второму чтению бюджета будут вноситься правки, но в рамках данного закона получить дополнительные средства из бюджета РСХБ в ближайший год будет затруднительно», — сказал источник портала в финансово-экономическом блоке правительства.
Отмечается, что 20 млрд руб. «в целях сохранения темпов роста аграрного производства» РСХБ, скорее всего, получит из дополнительных расходов бюджета на 2017 год, как следует из поправок к нему, предложенных Минфином.
В 2017 году в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства РСХБ получил в капитал 5 млрд руб., летними поправками в бюджет банку было выделено еще 25 млрд руб. РСХБ получает вливания от государства регулярно. Так, в 2016 году — на 8 млрд руб., в 2015 году — на 10 млрд руб., еще 68,8 млрд руб. он получил в капитал в виде ОФЗ.
По мнению экспертов, без финансовой поддержки государства РСХБ будет непросто. В 2018 году банку потребуется минимум 30 млрд руб. из бюджета для увеличения капитала. Как указывал зампред правления РСХБ Кирилл Левин, это нужно для выполнения базельских надбавок по капиталу в 2018 году.
«Выделение 20 млрд руб. из дополнительных расходов бюджета на 2017 год не покроет потребности РСХБ в капитале. Согласно отчетности банка по МСФО, на конец 2016 года незарезервированные проблемные кредиты, просроченные более чем на 90 дней (NPL), а также кредиты под наблюдением в сумме составляли 160 млрд руб. Часть ссуд обеспечена залогами, поэтому потери по ним, конечно, будут меньше», — отмечает аналитик Fitch Сергей Попов.
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