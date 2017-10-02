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«Синара-Девелопмент» запустила продажи квартир в новом доме ЖК «Гольфстрим» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) запустила продажи квартир в новом 22-этажном жилом доме ЖК «Гольфстрим» в Екатеринбурге. Об этом сообщает Центр общественных связей Группы Синара.



Строительство дома является продолжением развития территории в районе ул. Белинского — Переходный, рядом с ЦПКиО им. В. В. Маяковского и станцией метро «Ботаническая». Разрешение на строительство было получено 31 августа 2017 года. Сдача дома назначена на II квартал 2019 года.



«Дома ЖК «Гольфстрим» располагаются в районе с развитой инфраструктурой. Для будущих жильцов 3 очереди доступны школы, детские сады, медицинские учреждения, аптеки, предприятия сферы бытовых услуг, кафе, фитнес-клубы, крупные магазины и парковые зоны. В непосредственной близости расположены остановки общественного транспорта: троллейбусов, автобусов, маршрутных такси, а также линия метрополитена. Это позволит жителям быстро добраться до центральной части и других районов города», — говорится в сообщении.



По словам генерального директора компании «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, в новом доме жилого комплекса «Гольфстрим» будут реализованы лучшие архитектурные и инженерные решения первой и второй очередей строительства.



«При создании проекта были использованы современные тенденции жилья повышенной комфортности, и учтено множество необходимых деталей, которые сделают проживание более комфортным. Одна из уникальных особенностей дома — открытая прогулочная терраса с зоной отдыха на уровне 19 этажа с панорамным видом на центр города. Терраса станет любимым местом досуга и встреч для всех жителей комплекса», — отметил Тимур Уфимцев.



В охраняемом дворе будет выполнено ландшафтное озеленение, установлены развивающие детские и спортивные площадки со специальным покрытием.



В доме 3 очереди ЖК «Гольфстрим» предусмотрены: помещение для службы консьержа, просторные скоростные грузопассажирские лифты, высококачественная отделка мест общего пользования. На первом этаже будет расположена комната гигиены для жильцов, и выделено место для хранения колясок и велосипедов под наблюдением консьержа. Для удобства жителей вход в подъезд запроектирован на уровне земли. В холле первого этажа предусмотрена специальная мойка лап для домашних питомцев.



К продаже предлагаются как классические квартиры, так и евро-планировки с объединенной кухней и гостиной в одну просторную зону. Грамотно спроектированное расположение розеток, выключателей, выводов труб под установку бытовой техники, выделенное в ванных комнатах место для стиральной машины — все это позволит эффективно использовать каждый квадратный метр площади квартиры. Потолки высотой 2,7 м., современные крупноформатные пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом и микропроветриванием, лоджия с остеклением от пола до потолка обеспечат большое количество света в жилых помещениях и сделают проживание будущих новоселов уютным и комфортным.



Квартиры будут передаваться с качественной подготовкой под финишную отделку.

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