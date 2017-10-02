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Суд взыскал с главы «Уралэнергостройкомплекса» и его топ-менеджеров более 48 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга взыскал с главы НП «Уралэнергостройкомплекс», депутата городской думы Игоря Плаксина и топ-менеджментов его компании 48,1 млн руб. в пользу ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк» (ЕМБ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Согласно мотивировочной части решения, поводом для судебного разбирательства стал кредитный договор Екатеринбургского муниципального банка с ООО «Стройуниверсал» (входит в структуру НП «Уралэнергостройкомплекс»). В июле 2015 года банк выдал компании 70 млн руб., которые она должна была вернуть в ноябре 2016 года. Деньги были выданы под 15% годовых.



Однако долг возвращен не был — компания осталась должна 46,8 млн руб. основного долга и 1,2 млн руб. процентов за пользование кредитными средствами. Поручителями по договору выступили Игорь Плаксин, «Уралэнергостройкомплекс» и аффилированные с бизнесменом лица — Вадим Рыбаков и Александра Носова (работают в структурах НП «Уралэнергостройкомплекс»).



В мае 2017 года Свердловский арбитражный суд признал «Стройуниверсал» банкротом, в отношении компании открыто конкурсное производство. В рамках арбитражного судопроизводства Екатеринбургский муниципальный банк уже заявился как кредитор с долгом 48,1 млн руб.



Банк начал попытки взыскания долга с поручителей компании еще с конца января 2017 года. В мае 2017 года Верх-Исетский райсуд рассмотрел требования банкиров по существу и полностью их удовлетворил, вынеся заочное решение — в суд не явились ни сами ответчики, ни их юристы.



Напомним, финансовые трудности у компаний И. Плаксина начались во время строительства высотного жилищного комплекса «Первый Николаевский» в Екатеринбурге — крупного проекта, который реализуется с 2012 года. В 2016 году из-за финансовых проблем основного застройщика проекта — ООО «Уктусстрой» (входит в НП «Уралэнергостройкомплекс») — стройка была заморожена. Сейчас на площадку зашел новый застройщик — компания Prinzip.

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