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Магнитогорский метизно-калибровочный завод отметил свое 75-летие

УрБК, Магнитогорск, 02.10.2017. 1 октября Магнитогорскому метизно-калибровочному заводу (входит в состав Группы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») исполнилось 75 лет. Об этом сообщает управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



Сегодня ОАО «ММК-МЕТИЗ» — ключевой актив Группы ПАО «ММК» в области глубокой переработки металлопроката и производства продукции с высокой добавленной стоимостью.



«Предприятие известно в России и за рубежом как надежный партнер, имеющий 75-летний опыт производства и реализации метизной продукции. Завод стабильно входит в тройку лидеров метизной отрасли России. Здесь производят все виды метизных изделий: от таких традиционных, как железнодорожные костыли, гвозди и металлосетка до уникальных видов арматуры, выпуск которых осуществляется с применением инновационных технологий на современном оборудовании», — говорится в сообщении.



ОАО «ММК-МЕТИЗ» поставляет продукцию на предприятия машиностроительной и автомобилестроительной отраслей, в адрес топливно-энергетического комплекса, металлургам, РЖД и строителям. Крупнейшими регионами потребления продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» являются Уральский и Центральный федеральные округа.



Концепция стратегического развития ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» — расширение сортамента выпускаемой продукции и концентрация производства.



«Юбилейный 2017 год стал для предприятия началом реализации беспрецедентной инвестиционной программы, рассчитанной до 2020 года. Ее цель — модернизация завода для сокращения производственных затрат, повышения качества и расширения продуктовой линейки, увеличения финансового показателя EBITDA до 2,3 млн руб. в год. Проект уникален своей комплексностью и затрагивает все сферы жизнедеятельности завода. Будет создано, по сути, новое предприятие, сконцентрированное на одной промышленной площадке, а не на двух, как это было ранее. Поздравляя коллектив предприятия с юбилеем, желаю слаженной результативной работы, нацеленности на результат, вовлеченности в реализацию инвестиционной программы, которая позволит вывести производство на новый, более качественный уровень», — заявил директор ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» Олег Ширяев.

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