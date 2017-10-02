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В Екатеринбурге без тепла остаются порядка 300 объектов

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. В Екатеринбурге завершился четвертый этап подключения теплофикационных магистралей для обеспечения теплоснабжения потребителей. В зоне ограничений остаются около 300 объектов, сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании.



В централизованной зоне системы теплоснабжения включены 100% потребителей. Ограничения теплоснабжения введены на объектах, где выявлены пусковые дефекты на сетях малых диаметров.



«В зону ограничений попадает около 300 объектов (разного назначения) в районе ул. Ленина, Луначарского, Короленко, Шевченко, Бажова, пер. Озерный, ул. Богатырская, Земледелия, Колхозников, Строителей, Революции. Оперативные ремонтные бригады работают круглосуточно», — рассказали в пресс-службе.

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