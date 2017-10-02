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Минтранс РФ создал рабочую группу по выработке предложений о защите туристов на чартерах

УрБК, Москва, 02.10.2017. Минтранс РФ создал совместную рабочую группу по выработке предложений о дополнительных мерах по защите интересов туристов на чартерных рейсах, где будут учтены предложения туроператорского сообщества. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрия Горина.



«Создана совместная рабочая группа по выработке предложений, где будет учтено мнение туристических компаний о дополнительных мерах по защите интересов туристов на чартерных рейсах», — сказал Д. Горин.



Он пояснил, что речь идет о комплексе мер, где предусматривается регулирование слотов, возможно, создание фондов, подобных механизмам защиты в турбизнесе.



«Мы направим в Минтранс и в Росавиацию консолидированные предложения Ростуризма и туристического сообщества по данной теме», — заверил Д. Горин.



Ранее министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что Минтранс планирует представить предложение по изменениям в воздушное законодательство, в том числе касающееся финансовых проверок авиакомпаний.

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