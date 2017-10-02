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В Екатеринбурге на месяц закроют улицу Машинистов

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. В Екатеринбурге ООО «НПП Стройтэк» закроет движение транспорта по улице Машинистов от Гражданской до III Интернационала. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.



Ограничения, связанные со строительством сети теплоснабжения, продлятся с 5 октября по 5 ноября 2017 года.



Движение транспорта будет осуществляться по переулку Выездному, улицам Черепанова, Готвальда, Машинистов, Гражданской, Челюскинцев, Стрелочников.

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