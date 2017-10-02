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Общий долг «ВИМ-Авиа» составляет около 10 млрд рублей
2 октябрь 2017 (09:21)
УрБК, Москва, 02.10.2017. Общий долг авиакомпании «ВИМ-Авиа» составляет около 10 млрд руб., лизингодатели не препятствуют работе перевозчика. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Росавиации Александра Нерадько на пресс-конференции в аэропорту Внуково.
Ранее в Росавиации оценивали общий объем задолженности «ВИМ-Авиа» в 7 млрд руб.
В ходе этой же пресс-конференции министр транспорта РФ Максим Соколов подтвердил назначение экс-гендиректора обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро» Александра Бурдина генеральным директором проблемной авиакомпании «ВИМ-Авиа». Он также сообщил, что вопрос о возможном отзыве сертификата эксплуатанта у «ВИМ-Авиа» будет решен в течение двух недель.
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» 25 сентября остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах, затронувшая тысячи пассажиров. До конца сезона авиакомпания должна была отправить на курорты и вернуть с них от 50 до 80 тыс. клиентов туроператоров. В общей сложности она продала билеты более чем 190 тыс. пассажирам.
На перевозчика возбуждено уголовное дело: должностных лиц ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» обвиняют в хищении денежных средств пассажиров.
Регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» согласились выполнить другие российские авиакомпании, которым компенсируют затраты из бюджета, — это «Уральские авиалинии», i-Fly, Red Wings, Nordstar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия».
Ранее в Росавиации оценивали общий объем задолженности «ВИМ-Авиа» в 7 млрд руб.
В ходе этой же пресс-конференции министр транспорта РФ Максим Соколов подтвердил назначение экс-гендиректора обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро» Александра Бурдина генеральным директором проблемной авиакомпании «ВИМ-Авиа». Он также сообщил, что вопрос о возможном отзыве сертификата эксплуатанта у «ВИМ-Авиа» будет решен в течение двух недель.
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» 25 сентября остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах, затронувшая тысячи пассажиров. До конца сезона авиакомпания должна была отправить на курорты и вернуть с них от 50 до 80 тыс. клиентов туроператоров. В общей сложности она продала билеты более чем 190 тыс. пассажирам.
На перевозчика возбуждено уголовное дело: должностных лиц ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» обвиняют в хищении денежных средств пассажиров.
Регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» согласились выполнить другие российские авиакомпании, которым компенсируют затраты из бюджета, — это «Уральские авиалинии», i-Fly, Red Wings, Nordstar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия».
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