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Суд рассмотрит иск о банкротстве УК «Губерния» в Екатеринбурге

2 октябрь 2017 (09:02)

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО Управляющая компания «Губерния» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.

Заявителем по делу выступает МУП «Водоканал» (Екатеринбург), сумма исковых требований составляет 1 млн 28 тыс. руб.

Напомним, основным видом деятельности УК «Губерния» является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. В ее управлении находятся 110 домов в Екатеринбурге и других городах Свердловской области. Компания входит в ГК «Федерация».

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