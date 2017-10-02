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Суд рассмотрит иск о банкротстве УК «Губерния» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО Управляющая компания «Губерния» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Заявителем по делу выступает МУП «Водоканал» (Екатеринбург), сумма исковых требований составляет 1 млн 28 тыс. руб.



Напомним, основным видом деятельности УК «Губерния» является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. В ее управлении находятся 110 домов в Екатеринбурге и других городах Свердловской области. Компания входит в ГК «Федерация».

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