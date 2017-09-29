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В российских регионах количество обманутых дольщиков превышаете 38 тыс. человек

УрБК, Москва. 29.09.2017. Минстрой собрал данные о количестве проблемных объектов и обманутых дольщиков в регионах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Данные передали 72 региона, в них насчитывается 830 проблемных объектов. Всего без жилья остались более 38 тыс. участников долевого строительства.



По словам министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, 139 объектов планируется завершить уже в этом году, 187 — в следующем. Дата сдачи 228 проблемных объектов не определена.



«Алгоритм решения проблем по этим объектам прописан, но точная дата не определена», — уточнил министр.

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