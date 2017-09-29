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В 2018 году дефицит федерального бюджета России планируется в объеме 1,27 трлн рублей
29 сентябрь 2017 (17:36)
УрБК, Москва, 29.09.2017. Кабинет министров РФ внес на рассмотрение нижней палаты парламента России проект федерального бюджета на следующий трехлетний период. В новом документе сокращен дефицит бюджета в 2018 году по сравнению с опубликованной в середине сентября версией до 1,271 трлн руб. с 1,332 трлн руб., сообщает «Прайм».
На плановый 2019 год дефицит сокращен до 819,1 млрд руб. с 867 млрд руб., планировавшихся ранее. В 2020 году, согласно новому документу, дефицит сокращен с 960 млрд руб. до 870 млрд руб.
Доходы бюджета в 2018 году, согласно внесенному в Госдуму документу, составят 15,258 трлн руб., в 2019 году — 15,555 трлн руб., в 2020 году — 16,285 трлн руб. В первоначальной версии документа доходы бюджета предполагались в объеме 15,182 трлн руб. в 2018 году, 15,548 трлн руб. в 2019 году и 16,28 трлн руб. в 2020 году.
На плановый 2019 год дефицит сокращен до 819,1 млрд руб. с 867 млрд руб., планировавшихся ранее. В 2020 году, согласно новому документу, дефицит сокращен с 960 млрд руб. до 870 млрд руб.
Доходы бюджета в 2018 году, согласно внесенному в Госдуму документу, составят 15,258 трлн руб., в 2019 году — 15,555 трлн руб., в 2020 году — 16,285 трлн руб. В первоначальной версии документа доходы бюджета предполагались в объеме 15,182 трлн руб. в 2018 году, 15,548 трлн руб. в 2019 году и 16,28 трлн руб. в 2020 году.
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