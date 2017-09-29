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Почти треть работающих россиян принимала успокоительные из-за стресса

Около трети работающих в крупных компаниях россиян (28%) периодически принимают успокоительные, чтобы снять стресс после работы, а 15% делают это постоянно. Об этом сообщает Lenta.ру со ссылкой на исследование компании «АльфаСтрахование».



Другими способами борьбы со стрессом стали прием снотворного (8%) и ежегодный прием лекарств для повышения концентрации (9%). Психотерапия — наименее распространенный вариант: лишь 3% опрошенных обращались к специалистам и только 0,7% посещают специалистов регулярно.



Исследователи отметили, что к медикаментам прибегают после того, как не помогают другие, более популярные успокаивающие методы: спорт, хобби, расслабляющие спа-процедуры и умеренное употребление алкоголя.

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