Дайджест
Аналог Instagram от «ВКонтакте» объявил о закрытии проекта
29 сентябрь 2017 (17:29)
Фотоприложение Snapster от социальной сети «ВКонтакте», которое должно было составить конкуренцию Instagram, объявило о закрытии проекта. Об этом говорится в официальном сообществе Snapster.
Приложение продолжит функционировать как фоторедактор, но при этом отключит свои «комнаты» — так назывались группы, в которых пользователи могли делиться своими снимками.
«Snapster запускался как смелый эксперимент. Мы решили, что будет круто создавать собственные фильтры прямо на телефоне и делиться ими с друзьями. Мы получили полезный опыт для развития сервисов основного приложения «ВКонтакте», — сообщили разработчики в прощальной публикации.
Приложение продолжит функционировать как фоторедактор, но при этом отключит свои «комнаты» — так назывались группы, в которых пользователи могли делиться своими снимками.
«Snapster запускался как смелый эксперимент. Мы решили, что будет круто создавать собственные фильтры прямо на телефоне и делиться ими с друзьями. Мы получили полезный опыт для развития сервисов основного приложения «ВКонтакте», — сообщили разработчики в прощальной публикации.
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