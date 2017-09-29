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Аналог Instagram от «ВКонтакте» объявил о закрытии проекта

29 сентябрь 2017 (17:29)

Фотоприложение Snapster от социальной сети «ВКонтакте», которое должно было составить конкуренцию Instagram, объявило о закрытии проекта. Об этом говорится в официальном сообществе Snapster.

Приложение продолжит функционировать как фоторедактор, но при этом отключит свои «комнаты» — так назывались группы, в которых пользователи могли делиться своими снимками.

«Snapster запускался как смелый эксперимент. Мы решили, что будет круто создавать собственные фильтры прямо на телефоне и делиться ими с друзьями. Мы получили полезный опыт для развития сервисов основного приложения «ВКонтакте», — сообщили разработчики в прощальной публикации.

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