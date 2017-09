Дайджест

iPhone 8 Plus взорвался во время подзарядки

На острове Тайвань произошел первый случай возгорания смартфона iPhone 8 Plus. Об этом сообщает «Газета.ру».



Женщина по фамилии Ву из тайваньского города Тайчжун приобрела золотой iPhone 8 Plus на 64 Гб 23 сентября, на следующий день после старта продаж нового гаджета от Apple. Спустя пять дней устройство взорвалось во время подзарядки.



Сообщается, что в тот момент iPhone 8 Plus был заряжен на 70%, и при этом использовалось оригинальное зарядное устройство. Владелица «айфона» утверждает, что он взорвался спустя три минуты после подключения к сети. В результате взрыва задняя панель гаджета отделилась от остального корпуса.

