Дайджест
iPhone 8 Plus взорвался во время подзарядки
29 сентябрь 2017 (17:28)
На острове Тайвань произошел первый случай возгорания смартфона iPhone 8 Plus. Об этом сообщает «Газета.ру».
Женщина по фамилии Ву из тайваньского города Тайчжун приобрела золотой iPhone 8 Plus на 64 Гб 23 сентября, на следующий день после старта продаж нового гаджета от Apple. Спустя пять дней устройство взорвалось во время подзарядки.
Сообщается, что в тот момент iPhone 8 Plus был заряжен на 70%, и при этом использовалось оригинальное зарядное устройство. Владелица «айфона» утверждает, что он взорвался спустя три минуты после подключения к сети. В результате взрыва задняя панель гаджета отделилась от остального корпуса.
Женщина по фамилии Ву из тайваньского города Тайчжун приобрела золотой iPhone 8 Plus на 64 Гб 23 сентября, на следующий день после старта продаж нового гаджета от Apple. Спустя пять дней устройство взорвалось во время подзарядки.
Сообщается, что в тот момент iPhone 8 Plus был заряжен на 70%, и при этом использовалось оригинальное зарядное устройство. Владелица «айфона» утверждает, что он взорвался спустя три минуты после подключения к сети. В результате взрыва задняя панель гаджета отделилась от остального корпуса.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Презентация нового iPhone 8 пройдет 12 сентября 2017 года
- Apple представила новый iPhone
- Число предзаказов на iPhone 6 составило 4 млн единиц
- Новый продукт от Apple станет еще тоньше
- iPhone взорвался в Грозном
Loading...