ФСК ЕЭС готовит энергообъекты к зиме

Филиал компании ФСК ЕЭС — МЭС Западной Сибири (входит в группу «Россети») на 92% выполнил ремонтную программу в рамках подготовки энергообъектов к осенне-зимнему сезону. Два предприятия из четырех уже получили соответствующие паспорта готовности. Итоги подготовительной работы, а также предварительные результаты деятельности компании в 2017 году подвел на совещании в Сургуте председатель правления ФСК ЕЭС Андрей Муров.Глава компании заострил внимание на готовности объектов и техники к работе при аномальных морозах, поскольку в прошлом году температура в регионах, обслуживаемых МЭС Западной Сибири, опускалась ниже -50 С.Бюджет ремонтной программы филиала 2017 года, в том числе направленный на подготовку к сезонному максимуму нагрузок, составил 1,6 млрд руб. Энергетики расчистили более 4,7 тыс. га просеки, усилили 499 опор и заменили почти 12 км грозотроса. На подстанциях они отремонтировали 1 тыс. 379 разъединителей и 174 выключателя.В части ремонта коммутационного оборудования подстанций и линий электропередачи промежуточные итоги свидетельствуют о перевыполнении плановых показателей в среднем на 30%.Ключевым проектом ФСК ЕЭС в регионе в 2017 году стала постановка под рабочую нагрузку подстанции 220 кВ «Вектор» в ХМАО. Новый энергообъект обеспечит электроснабжение Нефтеюганского энергорайона и подключение производственных мощностей нефтедобывающего предприятия «РН-Юганскнефтегаз» («Роснефть»). Также энергетики подключили объекты компании «Салым Петролеум Девелопмент Н. В.» с увеличением объема выдачи мощности потребителю до 96 МВт.«До 2020 года на территории ЯНАО ФСК ЕЭС построит три подстанции 220 кВ «Исконная», «Ермак» и «Славянская» для электроснабжения предприятий нефтегазового сектора, в том числе нефтеперекачивающих станций магистрального нефтепровода «Заполярье — Пурпе», Русского газонефтяного месторождения с геологическими запасами нефти более 1,3 млрд т, в целом будет повышена надежность электроснабжения потребителей Уренгойского энергорайона региона», — рассказали в пресс-службе компании.Кроме того, энергетики планируют завершить строительство переключательного пункта 500 кВ «Тобол» на территории Тюменской области, что обеспечит возможность реализации проекта «ЗапСибНефтехим».Также в рамках мероприятий по подготовке к осенне-зимнему сезону ФСК ЕЭС провела тактико-специальные учения в Западной Сибири и отработала один из сложнейших аварийных сценариев — падение двухцепной металлической опоры с повреждением линий электропередачи 220 кВ.Энергетики устранили условную аварию в течение трех часов, подтвердив готовность к нештатным ситуациям в предстоящий период. В ликвидации условной аварии участвовали более 30 работников. Среди них участники Штаба, сотрудники диспетчерских служб компании и МЧС, персонал ремонтных бригад. На линию прибыли 7 единиц специализированной техники повышенной проходимости — снегоболотоходы, трал, кран, бригадный и грузовой автомобили.Энергетики определили место технологического нарушения и во время послеаварийного осмотра обнаружили «упавшую» опору. Оценив объем повреждений, участники тренировки подготовили и вывезли на место аварии такелаж, материалы и оборудование из аварийного резерва.В реальных условиях аналогичные аварийно-восстановительные мероприятия продолжаются в среднем 72 часа в круглосуточном режиме.Следует отметить, что в зоне ответственности МЭС Западной Сибири находятся электросетевые объекты, расположенные в трех субъектах Российской Федерации. Филиал обеспечивает бесперебойную работу 86 подстанций общей трансформаторной мощностью более 38 тыс. МВА и порядка 13 тыс. км линий электропередачи.