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Свердловские аптеки уступают рынок
29 сентябрь 2017 (17:12)
Свердловская область входит в топ-10 регионов России по концентрации сетевого фармритейла. Однако в отличие от других субъектов, где наибольший охват рынка получают местные сети, на Среднем Урале пальму первенства уральские компании передали московской компании. При этом выручка крупнейших сетей региона сократилась по итогам I полугодия. Источники УрБК в отрасли отмечают, что крупные фармритейлеры из других регионов, которые активно заходят на свердловский рынок в последние годы, создают высокую конкуренцию на рынке за счет демпинга.
Свердловская область занимает восьмое место в рейтинге регионов по концентрации аптечных сетей, следует из данных журнала Vademecum. В топ-10 регион обогнали не только Москва, Санкт-Петербург и их области, но также Краснодарский край, Татарстан и Воронежская область. Всего на Среднем Урале сейчас действует 16 сетей, при этом первое место по количеству точек занимает московский фармритейлер «Ригла» (открывает в регионах аптеки под брендом «Живика»). При этом в других субъектах наибольший эффект присутствия традиционно демонстрируют местные сети.
Государственная сеть аптек «Фармация» в Свердловской области занимает лишь второе место по количеству точек, другая крупная сеть «Радуга» — пятое. При этом выручка обеих сетей по итогам I полугодия, по данным издания, сократилась в годовом выражении на 9,15% и 8,16% соответственно.
Третье и четвертое место по эффекту присутствия в регионе также заняли фармритейлеры из других субъектов — «Фармленд» (Уфа) и «Имплозия» (Самара). У всех трех «неместных» сетей при этом выручка показала значительный рост — 20-33%.
По словам представителя одной из аптечных сетей Екатеринбурга, в регионе сейчас достаточно жесткая конкуренция. Несколько лет назад на рынок начали активно заходить крупные сети из других регионов, и их политика может быть схожа с недобросовестной конкуренцией.
«Сейчас конкуренция на рынке достаточно жесткая. К нам «лезет», грубо говоря, Самара — «Имплозия» и «Вита», питерская сеть «Алоэ». Тенденция сейчас такая: они открывают свои аптеки с рядом с существующими уже несколько лет. Какая-то из аптек не выдержит и закроется. У нас много таких примеров, когда две аптеки дверь-в-дверь расположены. Поэтому не быть убыточными могут себе позволить только крупные сети, которые в одной аптеке могут демпинговать, ставят цену препарата 20 руб., а в другой, на конце города, где нет конкурентов, — 40 руб.», — прокомментировал ситуацию на рынке собеседник УрБК.
К такой жесткой конкуренции на рынке фармритейлеров вынуждает прибегать падение реальных доходов населения, из-за которых россияне уже несколько лет экономят на лекарствах. По данным исследовательского холдинга «Ромир», 32% опрошенных покупают лекарства только при крайней необходимости. 18% — выбирают более дешевые аналоги, 4% — используют средства народной медицины.
По словам экспертов, многие аптечные сети и не стремятся получить прибыль за счет продажи лекарств населению. Вместо этого фармритейлеры предпочитают оставаться на плаву, участвуя в различных тендерах или продолжая открывать все новые точки. При этом оба варианта не гарантируют надежность бизнеса в долгосрочной перспективе.
Валерия Кабанова
Свердловская область занимает восьмое место в рейтинге регионов по концентрации аптечных сетей, следует из данных журнала Vademecum. В топ-10 регион обогнали не только Москва, Санкт-Петербург и их области, но также Краснодарский край, Татарстан и Воронежская область. Всего на Среднем Урале сейчас действует 16 сетей, при этом первое место по количеству точек занимает московский фармритейлер «Ригла» (открывает в регионах аптеки под брендом «Живика»). При этом в других субъектах наибольший эффект присутствия традиционно демонстрируют местные сети.
Государственная сеть аптек «Фармация» в Свердловской области занимает лишь второе место по количеству точек, другая крупная сеть «Радуга» — пятое. При этом выручка обеих сетей по итогам I полугодия, по данным издания, сократилась в годовом выражении на 9,15% и 8,16% соответственно.
Третье и четвертое место по эффекту присутствия в регионе также заняли фармритейлеры из других субъектов — «Фармленд» (Уфа) и «Имплозия» (Самара). У всех трех «неместных» сетей при этом выручка показала значительный рост — 20-33%.
По словам представителя одной из аптечных сетей Екатеринбурга, в регионе сейчас достаточно жесткая конкуренция. Несколько лет назад на рынок начали активно заходить крупные сети из других регионов, и их политика может быть схожа с недобросовестной конкуренцией.
«Сейчас конкуренция на рынке достаточно жесткая. К нам «лезет», грубо говоря, Самара — «Имплозия» и «Вита», питерская сеть «Алоэ». Тенденция сейчас такая: они открывают свои аптеки с рядом с существующими уже несколько лет. Какая-то из аптек не выдержит и закроется. У нас много таких примеров, когда две аптеки дверь-в-дверь расположены. Поэтому не быть убыточными могут себе позволить только крупные сети, которые в одной аптеке могут демпинговать, ставят цену препарата 20 руб., а в другой, на конце города, где нет конкурентов, — 40 руб.», — прокомментировал ситуацию на рынке собеседник УрБК.
К такой жесткой конкуренции на рынке фармритейлеров вынуждает прибегать падение реальных доходов населения, из-за которых россияне уже несколько лет экономят на лекарствах. По данным исследовательского холдинга «Ромир», 32% опрошенных покупают лекарства только при крайней необходимости. 18% — выбирают более дешевые аналоги, 4% — используют средства народной медицины.
По словам экспертов, многие аптечные сети и не стремятся получить прибыль за счет продажи лекарств населению. Вместо этого фармритейлеры предпочитают оставаться на плаву, участвуя в различных тендерах или продолжая открывать все новые точки. При этом оба варианта не гарантируют надежность бизнеса в долгосрочной перспективе.
Валерия Кабанова
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