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Полиция Екатеринбурга разыскивает подозреваемых в хищении у компании более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2017. В Екатеринбурге трое неустановленных лиц похитили 1 млн 375 тыс. руб., принадлежащих коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД России.



«28 августа в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по г. Екатеринбургу обратился руководитель компании, специализирующейся на изготовлении печатной продукции, и сообщил о преступлении. Заявитель пояснил, что инкассацию денежных средств из различных филиалов компании осуществляет водитель-экспедитор, который в день преступления позвонил ему и сказал, что из машины была похищена коробка с денежными средствами, полученными при инкассации», — рассказали в пресс-службе.



Сотрудник также рассказал, что вышел на несколько минут из автомобиля в помещение кредитного учреждения, при этом закрыв на ключ. Вернувшись к машине, обнаружил, что со стороны водителя разбиты переднее и заднее стекла, а также пропала коробка с деньгами.



Следственным отделом полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были изъяты съемки камер видеонаблюдения, на которых видны люди, возможно, причастные к хищению. Сыщики уголовного розыска проверяют на причастность лиц, ранее судимых и склонных к совершению подобного рода деяний.

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