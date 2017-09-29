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«Уральские авиалинии» начали перевозку пассажиров с билетами «ВИМ-Авиа»

29 сентябрь 2017 (16:12)

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2017. С 29 сентября 2017 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевозит пассажиров с билетами «ВИМ-Авиа» на собственных рейсах. Перевозка осуществляется при наличии свободных мест до 16 октября 2017 года, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Пассажиры «ВИМ-Авиа» с действительными билетами допускаются к посадке на рейс в случае, если маршрут, указанный в билете, совпадает с маршрутом «Уральских авиалиний».

Для посадки на рейс клиентам «ВИМ-Авиа», имеющим на руках действительный билет, необходимо обращаться в представительства авиакомпании «Уральские авиалинии» в аэропортах следования.

Уточнить наличие рейсов по нужному направлению можно на сайте авиакомпании uralairlines.com в разделе «Расписание», в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call center авиакомпании 8-800-7700-262, а также в авиакассах.

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