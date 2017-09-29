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В Ирбите директор автошколы ДОСААФ не выплачивал зарплату 14 сотрудникам

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2017. Директор автошколы ДОСААФ в Ирбите не выплачивал полагающуюся заработную плату четырнадцати сотрудникам компании. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



Доказав свою правоту в суде, работники предъявили исполнительные документы в отдел судебных приставов по Ирбитскому и Байкаловскому районам на общую сумму порядка 250 тыс. руб.



Работодатель-должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, а также предупрежден об ответственности, предусмотренной статьей 315 УК РФ за неисполнение решения суда или иного судебного акта.



Должник, понимая, что может лишиться должности, а также то, что аресту могут быть подвергнуты транспортные средства (мотоцикл, девять легковых автомобилей, в том числе иностранного производства, и одна грузовая машина), внес всю сумму долга на депозит отдела судебных приставов. Деньги перечислены работникам.

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