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ЦБ намерен продать Бинбанк и ФК «Открытие»

УрБК, Москва, 29.09.2017. Центральный Банк России рассчитывает вернуть значительную часть средств, которые будут затрачены на санацию Бинбанка и ФК «Открытие». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.



«Мы собираемся банки продавать и значительную часть этих денег вернуть. Это не подарок, мы входим в собственность», — сказала она.



Она также заявила, что ЦБ намерен привлечь максимальное число независимых директоров в управляющие органы Бинбанка и ФК «Открытие». По ее словам, наиболее вероятным вариантом продажи Бинбанка и ФК «Открытие» является публичное размещение акций на бирже.



«Нам не нужен один-единственный стратегический инвестор. Мы как раз хотим сделать эти банки публичными, чтобы было публичное размещение, чтобы массовым инвесторам это было интересно», — сказала она.



Э. Набиуллина отметила, что инфляционные риски от операций ЦБ по санации Бинбанка и «ФК Открытие» отсутствуют.



«На наш взгляд, такого риска нет. Даже те суммы, о которых может идти речь, не обязательно приведут к росту денежной массы. Мы сейчас проводим политику инфляционного таргетирования. Конечно, мы будем абсорбировать эти средства, чтобы ставка позволяла нам достигать того уровня инфляции, на который мы рассчитываем, — вблизи 4%», — сказала она.



Глава регулятора также отметила, что ситуация в ФК «Открытие» со средствами клиентов близка к нормализации, в Бинбанке также вскоре нормализуется. Глава регулятора считает, что субсидиарная ответственность должна вводиться для влияющих на принятие управленческих решений собственников санируемых банков.



«Те, кто оказывает влияние на принятие решений, приведших к неэффективности, к убыткам, должны иметь субсидиарную ответственность», — сказала она, отметив, что под ответственность должен подпадать не обязательно контрольный собственник, но и член совета директоров, осуществляющий теневое управление.

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