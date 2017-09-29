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Президент РФ объявил неполное служебное соответствие главе Минтранса из-за «ВИМ-Авиа»
29 сентябрь 2017 (14:25)
УрБК, Москва, 29.09.2017. Президент России Владимир Путин объявил дисциплинарное взыскание министру транспорта РФ Максиму Соколову. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.
«Согласившись с представленным предложением председателя правительства РФ об объявлении дисциплинарного взыскания министру транспорта РФ, постановляю: объявить дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия министру транспорта РФ Соколову М. Ю.», — говорится в тексте указа.
Президент РФ объявил о дисциплинарном взыскании Соколову 27 сентября из-за недовольства ситуацией с авиакомпанией «ВИМ-Авиа». Он поручил главе Минтранса вместе с курирующим отрасль вице-премьером Аркадием Дворковичем быстро решить текущую проблему, а также представить предложения по урегулированию на будущее.
«Согласившись с представленным предложением председателя правительства РФ об объявлении дисциплинарного взыскания министру транспорта РФ, постановляю: объявить дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия министру транспорта РФ Соколову М. Ю.», — говорится в тексте указа.
Президент РФ объявил о дисциплинарном взыскании Соколову 27 сентября из-за недовольства ситуацией с авиакомпанией «ВИМ-Авиа». Он поручил главе Минтранса вместе с курирующим отрасль вице-премьером Аркадием Дворковичем быстро решить текущую проблему, а также представить предложения по урегулированию на будущее.
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