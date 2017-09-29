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На аукционе в Швейцарии выставили похищенную картину Айвазовского

Картина Ивана Айвазовского, похищенная в 1976 году, обнаружена на аукционе в Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.



«Были получены данные, что на территории Швейцарии на торгах аукционного дома KOLLER выставлена картина Ивана Константиновича Айвазовского «Вид на Ревель», написанная в 1845 году (оригинальное название — «Море»)», — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.



Указанное произведение было похищено из собрания Музея-заповедника «Дмитровский кремль» в 1976 года. В ходе взаимодействия по каналам Интерпола со швейцарскими партнерами похищенная культурная ценность оценочной стоимостью более 1 млн долларов США была снята с аукционных торгов.



В настоящее время совместно со швейцарской стороной проводится работа, направленная на возвращение картины И.К. Айвазовского в Россию», — сообщила И. Волк.

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