Дайджест
На аукционе в Швейцарии выставили похищенную картину Айвазовского
29 сентябрь 2017 (14:16)
Картина Ивана Айвазовского, похищенная в 1976 году, обнаружена на аукционе в Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
«Были получены данные, что на территории Швейцарии на торгах аукционного дома KOLLER выставлена картина Ивана Константиновича Айвазовского «Вид на Ревель», написанная в 1845 году (оригинальное название — «Море»)», — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Указанное произведение было похищено из собрания Музея-заповедника «Дмитровский кремль» в 1976 года. В ходе взаимодействия по каналам Интерпола со швейцарскими партнерами похищенная культурная ценность оценочной стоимостью более 1 млн долларов США была снята с аукционных торгов.
В настоящее время совместно со швейцарской стороной проводится работа, направленная на возвращение картины И.К. Айвазовского в Россию», — сообщила И. Волк.
«Были получены данные, что на территории Швейцарии на торгах аукционного дома KOLLER выставлена картина Ивана Константиновича Айвазовского «Вид на Ревель», написанная в 1845 году (оригинальное название — «Море»)», — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Указанное произведение было похищено из собрания Музея-заповедника «Дмитровский кремль» в 1976 года. В ходе взаимодействия по каналам Интерпола со швейцарскими партнерами похищенная культурная ценность оценочной стоимостью более 1 млн долларов США была снята с аукционных торгов.
В настоящее время совместно со швейцарской стороной проводится работа, направленная на возвращение картины И.К. Айвазовского в Россию», — сообщила И. Волк.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- На Sotheby‘s продадут краденную картину Айвазовского
- В Екатеринбурге перекрыли движение транспорта по улице Айвазовского
- Картина Серова продана почти за два миллиона долларов
- Московский банкир лишился картины Айвазовского стоимостью 18 млн. рублей
- В Великобритании найдена похищенная картина Левитана
Loading...