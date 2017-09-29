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Сенат США одобрил кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла в России
29 сентябрь 2017 (14:16)
Сенат США в четверг единогласно одобрил кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла в РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Сенат утвердил Джона Хантсмана-младшего из штата Юта послом США в РФ», — сообщается в официальном твиттере сената.
«Считаю честью служить нашей великой стране в качестве посла США в России. С нетерпением ожидаю возможности присоединиться команде американского посольства в Москве», — написал сам Хантсман у себя в твиттере.
Предшественник Хантсмана Джон Теффт покинул Москву в четверг. Ранее он сообщал, что новый посол приедет в Россию в начале октября.
«Сенат утвердил Джона Хантсмана-младшего из штата Юта послом США в РФ», — сообщается в официальном твиттере сената.
«Считаю честью служить нашей великой стране в качестве посла США в России. С нетерпением ожидаю возможности присоединиться команде американского посольства в Москве», — написал сам Хантсман у себя в твиттере.
Предшественник Хантсмана Джон Теффт покинул Москву в четверг. Ранее он сообщал, что новый посол приедет в Россию в начале октября.
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