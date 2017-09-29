В Екатеринбурге эвакуировади граждан из более чем десяти зданий

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2017. В Екатеринбурге идет эвакуация граждан из целого ряда зданий. На данный момент очевидцы называют порядка десяти адресов.Первые сообщения об эвакуации касались зданий администрации губернатора на улице Горького, министерства здравоохранения на улице Вайнера, МУГИСО и министерства строительства на улице Мамина-Сибиряка, министерства образования на улице Малышева, а также здания регионального правительства на Октябрьской площади.Впоследствии поступила информация об аналогичных мерах в офисе СКБ «Контур» на ул. Народной воли, Институте связи, центре занятости на ул. Комсомольской, Театре кукол, налоговых службах на улице Мичурина и 8 Марта.По предварительной информации, причиной экстренных мер стали телефонные звонки с сообщениями о минировании.