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Банк России проведет на Среднем Урале конференцию по развитию корпоративного права в финансовом секторе
29 сентябрь 2017 (13:06)
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2017. Центробанк проведет в Екатеринбурге конференцию с участниками финансового рынка о путях развития корпоративного права. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.
Мероприятие пройдет 17 октября 2017 года в 10.00 по адресу улица Циолковского, 18.
«На совещании будут рассмотрены актуальные вопросы, связанные с раскрытием информации, проведением общих собраний акционеров, а также типовые ошибки, выявляемые в ходе мониторинга деятельности эмитентов», — сообщают организаторы.
В совещании примут участие представители Центрального аппарата и территориальных учреждений Банка России, службы по защите прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг Банка России. К участию регулятор приглашает руководителей организаций и финансовых подразделений, начальников корпоративных и юридических служб, представителей организаций, оказывающих консультационные услуги в сфере корпоративного права.
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Банка России в разделе «Территориальные учреждения»/Уральское ГУ Банка России/контакты». Заявки на участие принимаются до 15 октября 2017 года.
Мероприятие пройдет 17 октября 2017 года в 10.00 по адресу улица Циолковского, 18.
«На совещании будут рассмотрены актуальные вопросы, связанные с раскрытием информации, проведением общих собраний акционеров, а также типовые ошибки, выявляемые в ходе мониторинга деятельности эмитентов», — сообщают организаторы.
В совещании примут участие представители Центрального аппарата и территориальных учреждений Банка России, службы по защите прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг Банка России. К участию регулятор приглашает руководителей организаций и финансовых подразделений, начальников корпоративных и юридических служб, представителей организаций, оказывающих консультационные услуги в сфере корпоративного права.
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Банка России в разделе «Территориальные учреждения»/Уральское ГУ Банка России/контакты». Заявки на участие принимаются до 15 октября 2017 года.
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