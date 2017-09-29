Новости дня

Свердловская Госавтоинспекция выдала около 300 предписаний за нарушения в местах ремонта дорог

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2017. Управлением ГИБДД по Свердловской области выдано около 300 предписаний за нарушения в местах проведения ремонтных работ на объектах улично-дорожной сети Свердловской области в строительный сезон 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным управления, при увеличении количества участков ремонта в текущем году уровень аварийности на них сократился. С начала 2017 года таких происшествий зарегистрировано 35 (-15,4% к 2016 году), в них погибли 2 человека (-25%) и 15 человек получили ранения (-37%). В двух ДТП сопутствующим фактором явилось отсутствие необходимых технических средств организации дорожного движения в местах производства работ.



Основные нарушения, которые выявляются — это неправильное применение дорожных знаков, либо их отсутствие, отсутствие крепления водоналивных блоков между собой, освещение зон отгона и зон производства работ ограничивается минимальным количеством красных фонарей. Кроме того, на уже отремонтированные участки дорог своевременно не наносится разметка.



Также выявляются недостатки при разработке и согласовании схем организации дорожного движения со стороны владельцев федеральных и региональных автодорог, органов исполнительной власти. Указанными лицами не выставляются обязательные условия применения в местах дорожных работ переносных комплексов дорожных и светодиодных знаков, реверсивных светофоров, дорожных пластин, не практикуется изменение режима работы светофорных объектов в системном порядке. Более того, долговременные дорожные работы согласовываются без учета сформировавшихся транспортных потоков, в объезд других ремонтных участков.



Постановления и схемы организации дорожного движения на закрытие улиц и автодорог подписываются с необоснованно затянутыми сроками, при этом график производства работ на стадии согласования не изучается. Не является обязательным условием для проведения работ на проезжей части круглосуточный режим работы, в том числе в выходные дни. Не осуществляется контроль со стороны должностных лиц, осуществляющих согласования мест производства работ. Безопасность пешеходов в зоне производства работ не контролируется.



Все эти факторы становятся причинами возникновения дополнительных необоснованных затруднений для движения транспортных средств и увеличения сроков производства работ. Наибольшее количество претензий к обеспечению безопасности дорожного движения и срокам производства работ отмечается в отношении ООО «ЕТК», ЗАО «Газмонтаж», ООО СК «Партнер», ООО «Региональное ДРСУ», МУП «Водоканал», ООО «Строй Проект» и ООО «ЖБИ 2020».



В результате надзорных мероприятий к административной ответственности привлечено 155 должностных и 7 юридических лиц, выдано 297 предписаний на устранение выявленных недостатков.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: