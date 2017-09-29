Кризис

За два года число розничных клиентов Ситибанка сократилось на 40%

С 2014 года число розничных клиентов Ситибанка, дочерней структуры американской Citigroup, сократилось на 40%, до 600 тыс. человек. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчеты финансовой организации.



Кроме того, за этот период количество подразделений Ситибанка в России уменьшилось вдвое. По данным издания, причиной тому стала новая стратегия кредитной организации. В банке ее объясняют переходом в цифровые каналы и расчисткой портфеля от пассивных клиентов. Эксперты считают, что Ситибанк готовится к тому, чтобы быстро прекратить бизнес в РФ в случае санкций или иных внешних причин.



Источники сообщают, что кредитная организация намеренно создает некомфортные условия клиентам среднего класса. Вместо этого Ситибанк решил сконцентрироваться на сегментах выше среднего и премиальном, часто выезжающих за границу.



Ситибанк запустил бизнес в России в 2002 году. Основные направления его деятельности — кредитование юридических и физических лиц, операции на валютном рынке и рынке ценных бумаг. Основными источниками пассивов банка являются средства юридических лиц и остатки на счетах граждан. По итогам II квартала 2017 года российский Ситибанк занимал 19 место по активам в рэнкинге «Интерфакс».

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