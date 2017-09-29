Новости дня
За два года число розничных клиентов Ситибанка сократилось на 40%
29 сентябрь 2017 (11:25)
УрБК, Москва, 29.09.2017. С 2014 года число розничных клиентов Ситибанка, дочерней структуры американской Citigroup, сократилось на 40%, до 600 тыс. человек. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчеты финансовой организации.
Кроме того, за этот период количество подразделений Ситибанка в России уменьшилось вдвое. По данным издания, причиной тому стала новая стратегия кредитной организации. В банке ее объясняют переходом в цифровые каналы и расчисткой портфеля от пассивных клиентов. Эксперты считают, что Ситибанк готовится к тому, чтобы быстро прекратить бизнес в РФ в случае санкций или иных внешних причин.
Источники сообщают, что кредитная организация намеренно создает некомфортные условия клиентам среднего класса. Вместо этого Ситибанк решил сконцентрироваться на сегментах выше среднего и премиальном, часто выезжающих за границу.
Ситибанк запустил бизнес в России в 2002 году. Основные направления его деятельности — кредитование юридических и физических лиц, операции на валютном рынке и рынке ценных бумаг. Основными источниками пассивов банка являются средства юридических лиц и остатки на счетах граждан. По итогам II квартала 2017 года российский Ситибанк занимал 19 место по активам в рэнкинге «Интерфакс».
Кроме того, за этот период количество подразделений Ситибанка в России уменьшилось вдвое. По данным издания, причиной тому стала новая стратегия кредитной организации. В банке ее объясняют переходом в цифровые каналы и расчисткой портфеля от пассивных клиентов. Эксперты считают, что Ситибанк готовится к тому, чтобы быстро прекратить бизнес в РФ в случае санкций или иных внешних причин.
Источники сообщают, что кредитная организация намеренно создает некомфортные условия клиентам среднего класса. Вместо этого Ситибанк решил сконцентрироваться на сегментах выше среднего и премиальном, часто выезжающих за границу.
Ситибанк запустил бизнес в России в 2002 году. Основные направления его деятельности — кредитование юридических и физических лиц, операции на валютном рынке и рынке ценных бумаг. Основными источниками пассивов банка являются средства юридических лиц и остатки на счетах граждан. По итогам II квартала 2017 года российский Ситибанк занимал 19 место по активам в рэнкинге «Интерфакс».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- С 8 по 10 августа клиентам ЗАО КБ «Ситибанк» будет недоступен ряд услуг
- С 1 декабря карты клиентов без контактных данных ЗАО КБ «Ситибанк» могут быть заблокированы
- В России зафиксировано снижение узнаваемости Райффайзенбанка, Ситибанка и Юникредит банка
- «РБК daily» и Наталья Старостина: Не прячьте ваши карточки
- Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: «Негативный» прогноз по ЗАО «КБ «Ситибанк» отражает потенциал снижения странового потолка России
Loading...