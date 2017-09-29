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Группа Синара завершает реставрацию исторических элементов стадиона «Екатеринбург-Арена»

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2017. На строящемся стадионе «Екатеринбург-Арена», реконструкцию которого к ЧМ-2018 ведет компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара), завершается реставрация исторических элементов, признанных памятником культурного наследия прошлого столетия. Об этом сообщает пресс-служба Группы.



В настоящее время полностью выполнены реставрационные работы на кассах и наружной поверхности исторических стен. В ходе реконструкции восстановлен ряд малых архитектурных форм по авторским проектным чертежам 50-х годов: барельефы, вазоны, канделябры, знамённая группа, занимающая центральное положение в оформлении главных входов. На кассах западного и восточного секторов восстановлены скульптуры футболистов. Дополнительно ведется облицовка декоративными элементами внутренней поверхности исторических стен.



Также в сентябре на стадионе были полностью завершены работы по устройству футбольного поля. На последнем этапе произведена прошивка натурального газона искусственными волокнами. Для улучшения свойств природного покрытия поля и повышения его эксплуатационных характеристик использовалась технология введения и закрепления волокон с помощью специальной управляемой компьютером машины: прошивались каждые 2 кв. см поверхности поля. Такая технология уменьшает скольжение при игре, что снижает риски получения травм во время проведения матчей.



На футбольном поле функционирует система «умного» полива с замером сухости грунта. От насосной станции вода распределяется по трубопроводам с автоматическими клапанами распределения потока на разбрызгивающие головки, сгруппированные по зонам на поле. Для управления орошением используется контролер, который регулирует открытие клапанов.



Для удаления дождевых вод с поверхности футбольного поля работает современная система дренажа и система линейного водоотведения с зоны безопасности. Дренаж выполнен из перфорированных труб общей длиной около 2 км, которые смонтированы под основанием поля. Основной конструкцией для поверхностного водоотвода является система ячеистых решеток, которая предотвращает образование на поверхности газона линз из дождевых вод.



Система обогрева футбольного поля позволяет полноценно эксплуатировать спортивное сооружение в период межсезонья. Для этого на «Екатеринбург-Арене» смонтирован отдельный тепловой пункт. На поле может поддерживаться температура от 12° до 16 °C. В настоящее время агрономы приступили к подготовке газона к зиме: вносятся удобрения и производится антигрибковая обработка поля.



По словам генерального директора компании «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, общая готовность «Екатеринбург-Арены» сегодня составляет 90%.



Напомним, в рамках шестого операционного визита в Екатеринбург 27 сентября совместная делегация представителей FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» провела инспекционный осмотр на стадионе «Екатеринбург-Арена». По словам директора департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колина Смита, эксперты остались довольны ходом работ.

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