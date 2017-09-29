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В Екатеринбурге без отопления остаются 30% жилфонда и 13% объектов соцкультбыта

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2017. К утру 29 сентября в Екатеринбурге теплом обеспечено 70% жилья и 87% объектов социального значения. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области cо ссылкой на оперативные данные регионального министерства энергетики и ЖКХ.



В городе подключено к системам теплоснабжения 165 школ (94%), 402 детских сада (92%), 154 учреждения здравоохранения (93%), 56 из 100 учреждений культуры, все интернаты и 97 прочих объектов социального назначения (78%).



Напомним, накануне в Екатеринбурге начался завершающий этап подключений отопления. Все жилые дома и объекты социального значения, подключенные к общегородской системе, должны получить тепло до конца сентября.



В Свердловской области на данный момент обеспечено отоплением 86% жилфонда и 97% объектов социального значения. По данным министерства энергетики и ЖКХ, сейчас в регионе отапливается 71,5 млн кв. м. жилья и 5 тыс. 729 учреждений социальной сферы.

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