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На Магнитогорском металлургическом комбинате стартовала прививочная кампания против гриппа
29 сентябрь 2017 (10:28)
УрБК, Магнитогорск, 29.09.2017. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) стартовала масштабная профилактическая акция по вакцинации работников предприятия против гриппа.
Как сообщает пресс-служба предприятия, первая партия импортной противогриппозной вакцины «Инфлювак» уже поступила в здравпункты ММК.
В этом году традиционная прививочная кампания совпала по времени с областной акцией «Грипп — знай врага в лицо!», которая проходит в регионе с 23 сентября.
«Можно смело утверждать, что комбинат стал самым крупным участником этой акции. Согласно планам руководства Центральной медико-санитарной части, в ходе прививочной кампании будет вакцинировано около 9 тыс. сотрудников предприятия. Такая масштабная профилактическая работа ведется на комбинате не первое десятилетие и позволяет поддерживать так называемый коллективный иммунитет. Когда прошлой зимой Магнитка переживала эпидемию гриппа, показатели заболеваемости ОРВИ сотрудников Группы компаний ММК даже не достигли порогового уровня», — комментируют в пресс-службе предприятия.
Кампания по вакцинации продлится до 25 октября. В рамках акции «Грипп — знай врага в лицо!» работники ММК получают также витаминные батончики для укрепления иммунитета.
Как сообщает пресс-служба предприятия, первая партия импортной противогриппозной вакцины «Инфлювак» уже поступила в здравпункты ММК.
В этом году традиционная прививочная кампания совпала по времени с областной акцией «Грипп — знай врага в лицо!», которая проходит в регионе с 23 сентября.
«Можно смело утверждать, что комбинат стал самым крупным участником этой акции. Согласно планам руководства Центральной медико-санитарной части, в ходе прививочной кампании будет вакцинировано около 9 тыс. сотрудников предприятия. Такая масштабная профилактическая работа ведется на комбинате не первое десятилетие и позволяет поддерживать так называемый коллективный иммунитет. Когда прошлой зимой Магнитка переживала эпидемию гриппа, показатели заболеваемости ОРВИ сотрудников Группы компаний ММК даже не достигли порогового уровня», — комментируют в пресс-службе предприятия.
Кампания по вакцинации продлится до 25 октября. В рамках акции «Грипп — знай врага в лицо!» работники ММК получают также витаминные батончики для укрепления иммунитета.
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