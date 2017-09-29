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На завод «Карабашмедь» поставили новое оборудование газоочистки конвертеров

УрБК, Челябинск, 29.09.2017. ЗАО «Карабашмедь» (Карабаш, входит в Группу «Русская медная компания») получило более половины оборудования нового комплекса газоочистки.



Как сообщает пресс-служба РМК, оборудование предназначено для установки на участке конвертеров медеплавильного цеха предприятия, который находится на реконструкции. В рамках реконструкции на участке появится три современных конвертера Kumera емкостью 150 т каждый.



В состав комплекса газоочистки входят технологические и аспирационные напыльники для конвертеров, а также адиабатические газоохладители, необходимые для снижения температуры отходящих газов. Технологические газы, образующиеся во время конвертирования медного расплава, будут поступать в двухкамерный электрофильтр и подаваться для дальнейшей очистки в сернокислотный цех.



С начала сентября на предприятие поступило более 60 вагонов с механизмами, деталями и конструкциями общим весом порядка 1 000 т для систем газоочистки на сумму более 3,8 млн долларов США. В общей сложности для обеспечения экологичности работы новых конверторов Kumera завод «Карабашмедь» получит 130 вагонов с оборудованием.



Приемка газоочистного оборудования на предприятии «Карабашмедь» осуществляется при непосредственном участии представителей поставщика — компании CIMM (Китай).



«Новое оборудование позволит уменьшить неорганизованные выбросы газа в атмосферу цеха. Снизится и объем технологических газов, поступающих в сернокислотный цех. В целом оборудование будет способствовать улучшению экологической обстановки как на территории завода, так и в городе» — отметил начальник технического отдела ЗАО «Карабашмедь» Евгений Орлов.



Установка новых конвертеров Kumera с газоплотными и аспирационными напыльниками и нового газоочистного оборудования входит в программу мероприятий, реализуемых на заводе «Карабашмедь» в рамках Года экологии в России. Соответствующее соглашение между предприятием, Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области было подписано в ноябре 2016 года. Комплекс мероприятий позволит дополнительно сократить производственные выбросы.

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