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Рост грузотарифа РЖД в 2018 году может составить 3,9%

УрБК, Москва, 29.09.2017. Индексация грузового тарифа РЖД в 2018 году может составить 3,9% Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на слова главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игоря Артемьева.



Ранее в сентябре И. Артемьев говорил, что правительство РФ будет рассматривать индексацию грузотарифа РЖД на следующий год в диапазоне 3,5-4%. При этом надбавку глава ФАС называл тогда неактуальным вопросом. Рост грузотарифа РЖД на 2018 год был зафиксирован в прогнозе социально-экономического развития России на уровне 4%.



«Будет «инфляция минус», то есть 4% и меньше. В составе социально-экономического прогноза, который правительство докладывает Государственной думе, стоит цифра минус 0,1 процентный пункт инфляции. Вроде, 3,9%. Не утверждено, конечно. Когда утвердят бюджет, тогда и тариф», — сообщил И. Артемьев.



Он напомнил также, что готовится новый прейскурант тарифов РЖД (прейскурант 10-01). «Весь следующий год нам с ним работать с отраслями, и только в конце года, как самый хороший вариант, мы надеемся, что правительство утвердит новый прейскурант уже без диспропорций и искажений. А до этого я не исключаю, что некоторые локальные изменения прейскуранта могут быть в рамках оптимизационных мероприятий», — пояснил И. Артемьев.



По словам главы ФАС, при этом резких движений здесь никаких не будет — ни по перевозкам угля, ни в какой другой сфере. «Радикальных решений не будет. Будут тренды, длинные, семи,- десяти,- пятнадцатилетние, которые должны дисбаланс постепенно исправлять. То, что здесь копилось, нам придется все диспропорции лет десять исправлять», — добавил И. Артемьев.

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