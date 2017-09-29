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Возбуждено уголовное дело по факту хищения 7 млн рублей для социальных выплат на строительство жилья в Невьянске

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2017. В Невьянске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с получением социальных выплат, предназначенных восьми многодетным семьям на строительство жилья. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что в период с 2013 по 2014 годы житель области путем обмана похитил денежные средства в сумме свыше 7 млн руб.



«С целью получения денежных средств по свидетельствам о праве на получение социальной выплаты в Фонд жилищного строительства Свердловской области предоставлялись заведомо ложные сведения о фактическом строительстве жилых домов. Между тем в ходе проверки подтверждено, что строительство домов фактически не велось», — отмечают в надзорном ведомстве.



По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений в особо крупном размере».

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