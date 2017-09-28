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В Сети появились сценарии последних эпизодов «Игры престолов»
28 сентябрь 2017 (18:05)
В Сети появились предполагаемые сценарии последних эпизодов финала «Игры престолов». Об этом сообщает «Российская газета».
«Завершат историю те, кто ее затеял, кто все эти годы блестяще вел за руку», — сообщают СМИ.
Как пишет портал THR, режиссировать заключительные серии, которых, напомним, будет шесть, но зато на полный метр, обозначены Мигель Сапочник, снявший могучую «Битву бастардов» и «Суровый дом», Дэвид Наттер, ответственный за эпизод с Красной свадьбой, а также сами шоураннеры — Бениофф и Уайсс, которые срежиссируют финал саги.
Когда именно состоится премьера восьмого сезона, по-прежнему не ясно. Напомним, ранее мы писали, что для сериала снимут несколько «альтернативных» концовок — во избежание утечек.
«Завершат историю те, кто ее затеял, кто все эти годы блестяще вел за руку», — сообщают СМИ.
Как пишет портал THR, режиссировать заключительные серии, которых, напомним, будет шесть, но зато на полный метр, обозначены Мигель Сапочник, снявший могучую «Битву бастардов» и «Суровый дом», Дэвид Наттер, ответственный за эпизод с Красной свадьбой, а также сами шоураннеры — Бениофф и Уайсс, которые срежиссируют финал саги.
Когда именно состоится премьера восьмого сезона, по-прежнему не ясно. Напомним, ранее мы писали, что для сериала снимут несколько «альтернативных» концовок — во избежание утечек.
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