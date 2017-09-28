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Apple порекомендовала не использовать Face ID детям и близнецам

Корпорация Apple обратилась к своим пользователям с просьбой воздержаться от использования функцией распознавания лиц Face ID на моделях iPhone X людям младше 13 лет или близнецам. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Guardian.



В руководстве по безопасности, компания рекомендует, чтобы дети в возрасте до 13 лет не использовали Face ID из-за вероятности ошибки. В компании пояснили, что «черты лица детей не развиты полностью». Также компания предложила пользователем, у кого есть брат или сестра-близнец также отключить эту функцию и воспользоваться обычным паролем.

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