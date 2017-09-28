Кризис
В 2017 году в Росстандарт поступило 400 жалоб на качество бензина
28 сентябрь 2017 (18:02)
По итогам девяти месяцев 2017 года в Росстандарт поступило 400 жалоб на качество бензина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В 2015 году нарушения по физико-химическим свойствам топлива выявлялись более чем в 20% случаев при проведении проверочных мероприятий, в 2016 году доля выявленных нарушений составляла уже 12%, а в текущем году снизилась до 11%», — говорится в сообщении.
При этом в ходе проверок АЗС, входящих в сетевые холдинги, нарушения выявлены только в 3,5% случаев, в прошлом году — в 9%.
В 2016 году в Росстандарт и территориальные подразделения ведомства поступило более 1 тыс. 200 жалоб на качество топлива. За 9 месяцев текущего года в Росстандарт с такими жалобами обратилось около 400 граждан.
Основным источником фальсифицированного топлива продолжают оставаться базы нефтепродуктообеспечения. Проверки показали, что установленные требования по качеству топлива нарушает почти каждая четвертая нефтебаза.
«В 2015 году нарушения по физико-химическим свойствам топлива выявлялись более чем в 20% случаев при проведении проверочных мероприятий, в 2016 году доля выявленных нарушений составляла уже 12%, а в текущем году снизилась до 11%», — говорится в сообщении.
При этом в ходе проверок АЗС, входящих в сетевые холдинги, нарушения выявлены только в 3,5% случаев, в прошлом году — в 9%.
В 2016 году в Росстандарт и территориальные подразделения ведомства поступило более 1 тыс. 200 жалоб на качество топлива. За 9 месяцев текущего года в Росстандарт с такими жалобами обратилось около 400 граждан.
Основным источником фальсифицированного топлива продолжают оставаться базы нефтепродуктообеспечения. Проверки показали, что установленные требования по качеству топлива нарушает почти каждая четвертая нефтебаза.
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