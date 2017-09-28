Кризис

В 2017 году в Росстандарт поступило 400 жалоб на качество бензина

По итогам девяти месяцев 2017 года в Росстандарт поступило 400 жалоб на качество бензина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«В 2015 году нарушения по физико-химическим свойствам топлива выявлялись более чем в 20% случаев при проведении проверочных мероприятий, в 2016 году доля выявленных нарушений составляла уже 12%, а в текущем году снизилась до 11%», — говорится в сообщении.



При этом в ходе проверок АЗС, входящих в сетевые холдинги, нарушения выявлены только в 3,5% случаев, в прошлом году — в 9%.



В 2016 году в Росстандарт и территориальные подразделения ведомства поступило более 1 тыс. 200 жалоб на качество топлива. За 9 месяцев текущего года в Росстандарт с такими жалобами обратилось около 400 граждан.



Основным источником фальсифицированного топлива продолжают оставаться базы нефтепродуктообеспечения. Проверки показали, что установленные требования по качеству топлива нарушает почти каждая четвертая нефтебаза.

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