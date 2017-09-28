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УБРиР: Закон о страховании депозитов юрлиц позволит конкурировать с крупными госбанками
28 сентябрь 2017 (17:28)
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2017. Принятие закона о страховании вкладов малого бизнеса даст возможность банкам конкурировать с крупными государственными кредитными организациями, считает руководитель дирекции продаж корпоративных продуктов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Ольга Дрововозова.
Напомним, государственная дума приняла в I чтении законопроект, согласно которому депозиты микро- и малого бизнеса суммой до 1,4 млн руб. будут застрахованы. Систему страхования вкладов малых предприятий планируется запустить с 2018 года.
«Нестабильность на рынке, связанная с непрекращающимся отзывом лицензий, приводит к миграции клиентов в госбанки. Сейчас тенденция такова, что юридические лица, как правило, размещают в банках небольшие суммы на короткий срок. В УБРиР доля малых и микро-предприятий, вносящих на депозиты сумму до 1,4 млн руб., составляет порядка 48%. Таким образом, принятие закона о страховании вкладов малого бизнеса могло бы поспособствовать увеличению срока размещения депозитов и повышению доверия в целом к банковской системе. Преимущество состоит еще и в том, что у банков появится возможность конкурировать с государственными финансово-кредитными организациями, усиливать позиции на рынке и наращивать клиентскую базу», — считает О. Дрововозова.
Она подчеркивает, что введение такой инициативы обернется для банков дополнительными расходами, потому что появится необходимость делать отчисления в АСВ. В связи с этим финансово-кредитные организации будут вынуждены понизить доходность по депозитам.
Напомним, государственная дума приняла в I чтении законопроект, согласно которому депозиты микро- и малого бизнеса суммой до 1,4 млн руб. будут застрахованы. Систему страхования вкладов малых предприятий планируется запустить с 2018 года.
«Нестабильность на рынке, связанная с непрекращающимся отзывом лицензий, приводит к миграции клиентов в госбанки. Сейчас тенденция такова, что юридические лица, как правило, размещают в банках небольшие суммы на короткий срок. В УБРиР доля малых и микро-предприятий, вносящих на депозиты сумму до 1,4 млн руб., составляет порядка 48%. Таким образом, принятие закона о страховании вкладов малого бизнеса могло бы поспособствовать увеличению срока размещения депозитов и повышению доверия в целом к банковской системе. Преимущество состоит еще и в том, что у банков появится возможность конкурировать с государственными финансово-кредитными организациями, усиливать позиции на рынке и наращивать клиентскую базу», — считает О. Дрововозова.
Она подчеркивает, что введение такой инициативы обернется для банков дополнительными расходами, потому что появится необходимость делать отчисления в АСВ. В связи с этим финансово-кредитные организации будут вынуждены понизить доходность по депозитам.
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