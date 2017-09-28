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В Екатеринбурге признана банкротом компания «Генерация буровое оборудование»

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Генерация буровое оборудование» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, предприятие входит в промышленную группу «Генерация». Основным видом деятельности является оптовая торговля машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения.



С иском о банкротстве ООО «Генерация буровое оборудование» в феврале 2017 года обратилось в суд ПАО «Сбербанк России». Сумма требований, заявленных кредиторами предприятия в ходе производства по делу, превышает 2 млрд руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Генерация буровое оборудование» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.



Следует отметить, что в августе 2017 года в суд поступил иск о банкротстве и самой ПГ «Генерация» на сумму 1,6 млрд руб. В организации введена процедура наблюдения.

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