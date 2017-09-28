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С начала года ЦБ заблокировал более 80 интернет-страниц лжебанков и финансовых пирамид
28 сентябрь 2017 (16:40)
УрБК, Москва, 28.09.2017. С января по сентябрь 2017 года по заявке Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ были разделигированы (помещены в «черный список» для блокировки) 367 мошеннических доменов. Об этом сообщает RNS со ссылкой на отчет центра.
Наибольшую долю среди них занимают сайты по P2P переводам, сайты лжебанков и страховых компаний.
«С 1 января 2017 года по 1 сентября 2017 года ФинЦЕРТ отправил информацию о 481 домене различной мошеннической тематики, подлежащем разделегированию (367 доменов по итогам рассмотрения заблокированы регистраторами). В среднем за месяц разделегированию подлежат около 50 доменов, находящихся в различных зонах», — говорится в отчете.
За отчетный период в «черные списки» помещены 84 домена по P2P переводам, 44 домена, содержавших сайты лжебанков, и 45 доменов с сайтами страховых компаний. 28 доменов содержали вредоносное ПО, 39 — представляли финансовые пирамиды.
Наибольшую долю среди них занимают сайты по P2P переводам, сайты лжебанков и страховых компаний.
«С 1 января 2017 года по 1 сентября 2017 года ФинЦЕРТ отправил информацию о 481 домене различной мошеннической тематики, подлежащем разделегированию (367 доменов по итогам рассмотрения заблокированы регистраторами). В среднем за месяц разделегированию подлежат около 50 доменов, находящихся в различных зонах», — говорится в отчете.
За отчетный период в «черные списки» помещены 84 домена по P2P переводам, 44 домена, содержавших сайты лжебанков, и 45 доменов с сайтами страховых компаний. 28 доменов содержали вредоносное ПО, 39 — представляли финансовые пирамиды.
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