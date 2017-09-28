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В Свердловской области предприниматели зарегистрировали свыше 40 тыс. онлайн-касс

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2017. В Свердловской области план регионального Управления ФНС по регистрации онлайн-касс исполнен на 97%. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила директор Межрегионального филиала Урал ООО «Такском» Людмила Карнашевская.



По ее словам, общероссийский показатель уже превышает 100%.



«По России на сегодня регистрировано уже 1 млн 340 тыс. единиц контрольно-кассовой техники. 440 тыс. организаций уже зарегистрировали контрольно-кассовую технику, что составляет 117% от планового значения ФНС. По Свердловской области на сегодня 97% единиц контрольно-кассовой техники. По планам УФНС мы примерно в октябре уже перейдем за 100%. Можно говорить о том, что все добросовестные налогоплательщики уже поставили кассовые аппараты по новой реформе и начинают работать», — рассказала она.



Исходя из ранее озвученных УФНС данных, 97% соответствует 43-44 тыс. единиц ККТ.



Напомним, согласно поправкам в законодательство, с 1 июля 2017 года все предприятия торговли, находящиеся на общей или упрощенной системах налогообложения, обязаны перейти на онлайн-кассы. С 1 июля 2018 года изменения коснутся и предпринимателей, которые отчитываются по патентной системе и ЕНВД.

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