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Ромир: Больше половины россиян экономят на лекарствах

УрБК, Москва, 28.09.2017. Более половины россиян стараются экономить на лекарствах. Об этом сообщает пресс-служба исследовательского холдинга «Ромир».



Треть опрошенных (32%) рассказали, что покупают лекарства только при крайней необходимости. 18% — выбирают более дешевые аналоги, 4% — используют средства народной медицины.



По-прежнему наиболее важным фактором при выборе лекарств для россиян является цена. Об этом заявили более половины участников опроса — 55%. Два года назад такой вариант ответа выбрали 63% респондентов.



Однако по сравнению с ситуацией двухлетней давности фактором номер два стали рекомендации врача (44%), тогда как в 2015 году почти половина опрошенных (48%) обращала больше внимания на лечебный эффект препаратов. При текущем же опросе о важности лечебного эффекта сказали 33% респондентов. Важность предыдущего опыта использования сохранила позицию на четвертой строчке с долей голосов в 31%.



Среди менее важных факторов стоит отметить только снижение более чем вдвое важности такого критерия как состав препарата — с 20% до 9%. По остальным позициям изменения несущественные, в рамках статпогрешности. Так, 18% россиян ответили, что решающую роль при выборе лекарств для них может сыграть совет фармацевта, а 17% прислушиваются к советам друзей и близких, 15% обращаются внимание на страну-производителя. На популярность марки препарата обращают внимание 7% опрошенных, а на рекламу и внешний вид упаковки — 2%.

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