Александр Черепанов: 2017 год стал рекордным по выручке для «СвердНИИхиммаша»

— Этот год особенный, прорывной с точки зрения объемов реализации продукции — идет завершение ряда крупных проектов, и потому ожидается более 6 млрд руб. выручки. А в предшествующие годы получали в среднем 2,5-3 млрд руб. реализации. Ежегодно на 20% рост к собственной выручке, соответственно, увеличивается и портфель заказов.— Деятельность «СвердНИИхиммаша» поделена на четыре основных направления. Одно из традиционных — это оборудование по обращению с радиоактивными отходами. На сегодняшний день у нас в портфеле заказов есть два крупных долгоиграющих проекта по разработке, изготовлению и поставке оборудования по обращению с жидкими и твердыми отходами для Курской АЭС-2. Срок реализации этого проекта составляет порядка трех-четырех лет.Второе направление — для АО «Сибирский химический комбинат» (Северск, Томская область) в рамках проекта «Прорыв» — строительство модуля переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на быстрых нейтронах, строительство модуля фабрикации и рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах. Этот проект подходит к финалу, заканчивается в следующем году. Мы поставляем туда четыре производственные линии, которые обеспечивают весь цикл создания ядерного топлива. От подготовки компонентов и формирования топливных таблеток до создания тепловыделяющих сборок. Готовый продукт идет на станцию для загрузки в реактор. «СвердНИИхиммаш» отвечает за весь комплекс поставки этого оборудования.Также институт является одним из основных исполнителей проекта по созданию опытно-демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива на основе инновационных технологий для ФГУП «Горно-химический комбинат» (Железногорск, Красноярский край).Четвертое, очень динамично развивающееся направление — это водоподготовка, водоочистка, обессоливание, водоподготовительные установки различного типа и назначения — новый этап развития нашего института. На него очень большая ставка как по развитию наших технических, так и управленческих компетенций. Задача отрасли — выход на неатомные рынки.— Безусловно, перспективная. Но, с одной стороны, в стране сегодня профицит энергетических мощностей, а с другой — диверсификация деятельности — это одно из стратегических направлений Росатома и нашей головной компании — АО «Атомэнергомаш». Поэтому акцент развития бизнеса широких масштабов на российском атомном рынке уже не делается. Планируем выход за рубеж, а также выходим на неатомные рынки.Например, в том году мы почти полностью реализовали проект для солезавода в Калининградской области по поставке основного оборудования. Выпарные установки предназначены для получения поваренной соли и строительного гипса из неочищенных рассолов, извлекаемых при строительстве подземного газового хранилища. Сейчас этап монтажа оборудования. По объему финансирования наш проект не очень большой — 800 млн руб. Но нам, в принципе, интересно участие в нем: в России последние тридцать лет такие уникальные заводы не строили. Рассчитываем зайти с нашим оборудованием еще и во вторую очередь этого проекта.Также у нас в активной фазе идет реализация другого проекта: «Сибур Холдинг» заказал поставку оборудования по переработке углеводородного сырья для строящегося нефтеперерабатывающего завода «ЗапСибНефтехим» в Тобольске Тюменской области. Там соленые стоки нефтегазоперерабатывающего производства необходимо перерабатывать перед сбросом — для этого и предназначены наши вакуум-выпарные установки (ВВУ). Это большой заказ, основную поставку мы должны в этом году завершить. Поставляем комплекс предочистки, три ВВУ (2 рабочие + 1 резервная) производительностью 75 т/час и строим под оборудование индивидуальное здание.— Тяжело. Мы сталкиваемся с жесткой конкуренцией, поэтому активно используем маркетинговые инструменты. Сложно конкурировать именно по стоимостным показателям с маленькими фирмами, не входящими в большие холдинги, как мы, они предлагают цены ниже наших.Но мы всегда обращаем внимание потенциальных заказчиков на то, что, может, при более высокой цене наше оборудование дешевле по стоимости жизненного цикла. Оно более надежное, меньше требует ремонтов, реже проводится техобслуживание. Кроме того, в некоторые проекты можем входить со своим финансированием, за счет этого на рынке имеем преимущества. Комплексный подход, предоставление услуг под ключ также позволяет быть конкурентоспособными на рынке.— С точки зрения маржинальности наиболее перспективно участие в проектах по водоподготовке. Потому что там металлоемкое оборудование и минимум механики, то есть большие финансы при относительно небольших вложениях на разработку и инженерное обеспечение этих проектов. Емкость мирового рынка водоподготовки измеряется миллиардами долларов США. В основном это Африка, Индия, Казахстан, где сейчас с водой проблемы, там рынок просто колоссален, он там с каждым годом растет. Да и во многих других странах для производства микрочипов и микросхем нужна чистая подготовленная вода. Отсюда запрос на водоочистку, водоподготовку растет бешеными темпами.Наиболее же перспективным считаем выход на зарубежные атомные рынки. Сегодня надо не просто готовиться, а уже вовсю туда идти, опираясь на накопленную базу знаний работы в отрасли у нас в России. Тем более эти рынки сегодня для Росатома в целом открываются, он сегодня поставляет 34 блока на зарубежные стройки. Нам бы очень хотелось там быть. Это для нас точки роста.