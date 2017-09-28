Новости дня

Челябинское УФАС заблокировало два сайта по продаже алкогольной продукции

УрБК, Челябинск, 28.09.2017. По требованию УФАС России по Челябинской области Управление Роскомнадзора заблокировало сайты alko74.com и alko74.net, содержащие рекламу круглосуточной дистанционной продажи алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.



Ранее, в 2016 году, Челябинское УФАС России признало, что размещение на указанных интернет-сайтах рекламы алкогольной продукции, в том числе услуг по ее доставке покупателю, противоречит требованиям рекламного законодательства.



Так, пользователи интернета при переходе на данные сайты видели следующую рекламную информацию: «Доставка алкоголя в Челябинске...через онлайн или телефонный заказ с доставкой на дом или в любой указанный адрес на территории города Челябинска...».



При этом правилами продажи товаров дистанционным способом не допускается продажа алкогольной продукции путем ее доставки. Таким образом, реклама, содержащая предложение оказания запрещенных законодательством услуг, не должна размещаться в интернете.



Кроме того, реклама конкретных алкогольных напитков с указанием их марок также не допускается законом о рекламе, запрещающим рекламировать алкогольную продукцию в интернете.



Однако гражданин, являющийся рекламодателем и рекламораспространителем данной рекламы, предписание Челябинского УФАС России о прекращении распространения данной рекламной информации не исполнил.



Антимонопольная служба обратилась в прокуратуру Челябинска, по заявлению которой в судебном порядке признано, что распространение размещенной на указанных интернет-сайтах информации запрещено. В связи с этим Управление Роскомнадзора по Челябинской области ограничило доступ к данным сайтам.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: