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Долю Свердловской области в КРК «Уралец» выкупила структура, близкая к УГМК

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2017. Фонд имущества Свердловской области подвел итоги торгов по продаже 33,99% акций АО «Культурно-развлекательный комплекс «Уралец». Победителем признано АО «Вертикаль», выкупившее пакет по начальной цене — за 259,3 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте фонда.



Напомним, на торги были выставлены 401 тыс. 844 обыкновенные именные акции, принадлежащие министерству госимущества Свердловской области. Распоряжение о приватизации региональной доли в КРК «Уралец» было подписано в августе 2017 года.



Следует отметить, что, по данным открытых источников, учредителями АО «Вертикаль» являются Андрей Васькин и Альберт Акхямов. Оба они связаны со структурами УГМК-холдинга, владеющего остальной частью акций КРК «Уралец».

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