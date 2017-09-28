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Долю Свердловской области в КРК «Уралец» выкупила структура, близкая к УГМК
28 сентябрь 2017 (12:18)
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2017. Фонд имущества Свердловской области подвел итоги торгов по продаже 33,99% акций АО «Культурно-развлекательный комплекс «Уралец». Победителем признано АО «Вертикаль», выкупившее пакет по начальной цене — за 259,3 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте фонда.
Напомним, на торги были выставлены 401 тыс. 844 обыкновенные именные акции, принадлежащие министерству госимущества Свердловской области. Распоряжение о приватизации региональной доли в КРК «Уралец» было подписано в августе 2017 года.
Следует отметить, что, по данным открытых источников, учредителями АО «Вертикаль» являются Андрей Васькин и Альберт Акхямов. Оба они связаны со структурами УГМК-холдинга, владеющего остальной частью акций КРК «Уралец».
Напомним, на торги были выставлены 401 тыс. 844 обыкновенные именные акции, принадлежащие министерству госимущества Свердловской области. Распоряжение о приватизации региональной доли в КРК «Уралец» было подписано в августе 2017 года.
Следует отметить, что, по данным открытых источников, учредителями АО «Вертикаль» являются Андрей Васькин и Альберт Акхямов. Оба они связаны со структурами УГМК-холдинга, владеющего остальной частью акций КРК «Уралец».
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