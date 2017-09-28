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Alibaba запускает торговую интернет-площадку Tmall в России
28 сентябрь 2017 (11:12)
УрБК, Москва, 28.09.2017. Китайская компания Alibaba выводит на российский рынок торговую интернет-площадку Tmall, которая уже работает в Китае. Об этом сообщает ТАСС.
Сервис заработает в тестовом режиме 28 сентября. Полноценный запуск платформы запланирован на середину октября.
«В России Tmall будет запущен внутри платформы AliExpress. По сути, Alibaba впервые выводит этот бренд за пределы Китая», — отметил источник, знакомый с планами компании.
Ранее китайская торговая площадка AliExpress ввела для пользователей раздела «AliExpress Молл» доставку товаров от российских продавцов на следующий день после заказа.
По информации издания «Коммерсантъ», действия AliExpress в России похожи на повторение китайского опыта.
«Поначалу Alibaba создала Taobao — с большим ассортиментом дешевых товаров. В рамках него создали Taobao Mall, на котором попробовали договариваться с брендами, пользуясь огромным трафиком. Потом Taobao Mall переименовали в Tmall и вывели в отдельный проект», — считает источник издания.
Сервис заработает в тестовом режиме 28 сентября. Полноценный запуск платформы запланирован на середину октября.
«В России Tmall будет запущен внутри платформы AliExpress. По сути, Alibaba впервые выводит этот бренд за пределы Китая», — отметил источник, знакомый с планами компании.
Ранее китайская торговая площадка AliExpress ввела для пользователей раздела «AliExpress Молл» доставку товаров от российских продавцов на следующий день после заказа.
По информации издания «Коммерсантъ», действия AliExpress в России похожи на повторение китайского опыта.
«Поначалу Alibaba создала Taobao — с большим ассортиментом дешевых товаров. В рамках него создали Taobao Mall, на котором попробовали договариваться с брендами, пользуясь огромным трафиком. Потом Taobao Mall переименовали в Tmall и вывели в отдельный проект», — считает источник издания.
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