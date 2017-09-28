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Умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер

28 сентябрь 2017 (11:08)

Скончался знаменитый американский издатель, основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сообщение, которое было опубликовано на странице издания в Twitter.

«Американская икона и основатель Playboy Хью М. Хефнер ушел из жизни сегодня (27 сентября). Ему был 91 год», — говорится в микроблоге.

Основанный в 1953 году Playboy считается одним из самых популярных в мире мужских журналов. Издание читают более чем в 30 странах. Русская версия выходит с 1995 года.

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