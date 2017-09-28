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Умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер

Скончался знаменитый американский издатель, основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сообщение, которое было опубликовано на странице издания в Twitter.



«Американская икона и основатель Playboy Хью М. Хефнер ушел из жизни сегодня (27 сентября). Ему был 91 год», — говорится в микроблоге.



Основанный в 1953 году Playboy считается одним из самых популярных в мире мужских журналов. Издание читают более чем в 30 странах. Русская версия выходит с 1995 года.

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