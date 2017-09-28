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Россельхознадзор пресек незаконный ввоз 200 кг острого перца в Екатеринбург из Казахстана

28 сентябрь 2017 (10:30)

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2017. На российско-казахстанском участке границы на КПП «Троицк» 26 сентября 2017 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области выявили нарушение при ввозе подкарантинной продукции на территорию РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подкарантинная продукция происхождением из Республики Казахстан — перец острый в количестве 0,2 т — ввозилась с нарушением законодательства РФ в области карантина растений. Автомашина с перцем следовала из Костаная в Екатеринбург. Причиной возврата подкарантинной продукции стало отсутствие фитосанитарного сертификата.

Надзорный орган выдал перевозчику предписание на возврат подкарантинного груза грузоотправителю. Автомашина с перцем под контролем сотрудников Россельхознадзора возвращена на территорию Казахстана.

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