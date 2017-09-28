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В I полугодии затраты ММК на охрану труда составили более 325 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 28.09.2017. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК») подведены итоги выполнения в I полугодии 2017 года мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ММК.



Проведенный анализ показал, что работа в вопросах охраны труда в подразделениях комбината велась в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными документами, локальными актами ПАО «ММК» и коллективным договором. Система управления промышленной безопасностью и охраной труда (СУПБОТ) ПАО «ММК» сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007. Надзорный аудит системы, прошедший в марте, несоответствий не выявил.



В I полугодии были запланированы 37 мероприятий по улучшению условий труда и профилактике профзаболеваний, предусмотренных соглашением по охране труда. Все они были выполнены. Общественный контроль состояния охраны труда в подразделениях ПАО «ММК» осуществлялся профкомом через уполномоченных по охране труда профсоюзных комитетов подразделений. Выявляемые ими замечания устраняются в кратчайшие сроки. В I полугодии 250 уполномоченных прошли обучение в корпоративном центре подготовки кадров «Персонал ОАО «ММК».



Работники комбината обеспечены спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и фактическими условиями труда. Затраты на эти цели за 6 месяцев 2017 года составили 110,5 млн руб.



Все поступающие на работу проходят вводный инструктаж, обучение безопасным приемам труда, стажировку на рабочем месте согласно требованиям нормативных документов. В КЦПК «Персонал» в I полугодии обучение охране труда прошли 386 руководителей, специалистов и служащих.



Все поступающие на работу в ОАО «ММК» проходят предварительный медосмотр. Действующие же работники предприятия проходили периодический медицинский осмотр. Охват подлежащих осмотру (9 тыс. 897 человек) составил 99%. Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, связанные с источниками повышенной опасности, проходят психиатрическое освидетельствование, а те, кто управляет средствами автомобильного и железнодорожного транспорта, а также машинами и механизмами повышенной опасности, проходят в цеховых здравпунктах предсменные осмотры.



В горячих цехах обеспечивается питьевой режим, снабжение газированной водой осуществляется без сбоев. Расходы на эти цели составили в первом полугодии 9,45 млн руб.



На осуществление работ, связанных с лабораторно-инструментальными исследованиями при проведении специальной оценки условий труда, затрачено 11,8 млн руб. Общие затраты на охрану труда в I полугодии 2017 года в ПАО «ММК» составили 325,7 млн руб.

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