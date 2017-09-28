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В августе средняя выплата по ОСАГО в России выросла на 5%
28 сентябрь 2017 (09:39)
УрБК, Москва, 28.09.2017. В августе 2017 года средняя выплата по ОСАГО достигла 77 тыс. 749 руб. Это на 5% больше, чем годом ранее, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).
В то же время средняя премия сократилась на 5%, до 5 тыс. 813 руб., против 6 тыс. 112 руб. годом ранее.
«Положительных изменений на рынке ОСАГО не отмечается. Уже долгое время мы наблюдаем тенденцию падения средней премии и роста средней выплаты. Это говорит о том, что ситуация в этом сегменте страхования усугубляется, так как нарастает дисбаланс системы», — отметил президент РСА Игорь Юргенс.
За восемь месяцев 2017 года средняя выплата выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 77 тыс. 779 руб., средняя премия сократилась на 4% — до 5 тыс. 788 руб.
Всего за этот период компании выплатили по страховым случаям 128 млрд 388 млн руб. — на 25% больше, чем годом ранее. В то же время объем начисленных премий по ОСАГО сократился на 4%, до 149 млрд 253 млн руб.
Напомним, участники рынка предложили либерализовать тариф ОСАГО. Сейчас инициатива рассматривается.
В то же время средняя премия сократилась на 5%, до 5 тыс. 813 руб., против 6 тыс. 112 руб. годом ранее.
«Положительных изменений на рынке ОСАГО не отмечается. Уже долгое время мы наблюдаем тенденцию падения средней премии и роста средней выплаты. Это говорит о том, что ситуация в этом сегменте страхования усугубляется, так как нарастает дисбаланс системы», — отметил президент РСА Игорь Юргенс.
За восемь месяцев 2017 года средняя выплата выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 77 тыс. 779 руб., средняя премия сократилась на 4% — до 5 тыс. 788 руб.
Всего за этот период компании выплатили по страховым случаям 128 млрд 388 млн руб. — на 25% больше, чем годом ранее. В то же время объем начисленных премий по ОСАГО сократился на 4%, до 149 млрд 253 млн руб.
Напомним, участники рынка предложили либерализовать тариф ОСАГО. Сейчас инициатива рассматривается.
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